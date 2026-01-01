Avenger D400B Grip Head зажим комбинированный с штифт-адаптером 28 мм черный

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Зажим Avenger D400 Head 4,5" с 28 мм гнездом и штифт-адаптером.
Зажим предназначен для использования со стойкой Junior Stand для установки флагов и панелей. Состоит из зажима grip head 10 мм, штифт-адаптера и гнездового крепления. Цвет - черный.
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