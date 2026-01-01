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KUPO MINI VISION ARM KCP-103 кронштейн Magic Arm

KUPO MINI VISION ARM KCP-103 кронштейн Magic Arm

Kupo
Артикул: MTG-3080

KUPO MINI VISION ARM KCP-103 кронштейн. Два резьбовых крепления 1/4"-20 на концах кронштейна присоединены к шарнирам, поворачивающимся на 360 градусов, плюс выемка на хомуте, окружающем шар, даёт возможность наклона резьбового крепления на 90 градусов.

Описание

Этот шарнирный кронштейн характеризуется точностью сборки и разработан для установки внешних мониторов или аксессуаров.
Два резьбовых крепления 1/4"-20 на концах кронштейна присоединены к шарнирам, поворачивающимся на 360 градусов, плюс выемка на хомуте, окружающем шар, даёт возможность наклона резьбового крепления на 90 градусов.
Центральный локоть поворачивается на 360 градусов для бесконечного разнообразия вариаций выбора положения.
В дополнение к адаптеру «горячий башмак», цилиндрический переходник 3/8"-1/4" позволяет вам присоединять два аксессуара с разным размером резьбы.

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