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-10 %
GreenBean PowerArm PA-093 держатель шарнирный
GreenBean PowerArm PA-093 держатель шарнирный
GreenBean PowerArm PA-093 держатель шарнирный
GreenBean PowerArm PA-093 держатель шарнирный

GreenBean PowerArm PA-093 держатель шарнирный

GreenBean
Артикул: DAN-9031

GreenBean PowerArm PA-093 – мощный шарнирный держатель для студийного оборудования массой до 9 кг. Используется для установки осветителей, в том числе тяжелых LED-панелей. В комплекте с дополнительными зажимами и держателями может служить для размещения генераторов спецэффектов, вентиляторов и других устройств, необходимых в процессе съемки.

Описание

Особенности:
Две стальные штанги диаметром 20 см закрепляются под нужным углом с помощью надежного зубчатого маховика.
На конце каждой штанги находится шаровый шарнир со шпиготом 5/8”. Один шпигот имеет резьбовое отверстие 1/4”, другой – 3/8”. Плоская грань шпигота позволяет более надежно закрепить винт кронштейна или зажима.
Маховик одновременно фиксирует зубчатый и шаровые шарниры.
Максимальная нагрузка: 9 кг.
Материал: сталь, ABS-пластик.
Диаметр штанги: 20 мм.
Размеры: 440 (в сложенном виде 250) х 115 х 70 мм.

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