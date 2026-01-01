GreenBean PowerArm PA-093 держатель шарнирный

Артикул: DAN-9031

GreenBean PowerArm PA-093 – мощный шарнирный держатель для студийного оборудования массой до 9 кг. Используется для установки осветителей, в том числе тяжелых LED-панелей. В комплекте с дополнительными зажимами и держателями может служить для размещения генераторов спецэффектов, вентиляторов и других устройств, необходимых в процессе съемки.