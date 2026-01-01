GreenBean PowerArm PA-093 держатель шарнирный

Особенности:
Две стальные штанги диаметром 20 см закрепляются под нужным углом с помощью надежного зубчатого маховика.
На конце каждой штанги находится шаровый шарнир со шпиготом 5/8”. Один шпигот имеет резьбовое отверстие 1/4”, другой – 3/8”. Плоская грань шпигота позволяет более надежно закрепить винт кронштейна или зажима.
Маховик одновременно фиксирует зубчатый и шаровые шарниры.
Максимальная нагрузка: 9 кг.
Материал: сталь, ABS-пластик.
Диаметр штанги: 20 мм.
Размеры: 440 (в сложенном виде 250) х 115 х 70 мм.
Особенности: