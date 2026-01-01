Benro RAMA1 шарнирный держатель малый

Описание

Benro RAMA1- регулируемый шарнирный держатель используется для установки камеры, осветителя, микрофона, монитора или другого оборудования в крепление типа «холодный башмак» или резьбу 1/4". На одной стороне расположен шарнир с установочной платформой под резьбу 1/4" , на другой стороне –шарнир со съемным адаптером «холодный башмак». Адаптер можно снять и использовать резьбу1/4". Оба шарнирных механизма фиксируются одной эргономичной ручкой, расположенной посередине.

Материал – алюминиевый сплав

Вес, кг – 0,23

Допустимая нагрузка, кг – 10

Минимальная длина, см – 9

Максимальная длина, см - 13