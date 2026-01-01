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Benro RAMA1 шарнирный держатель малый
Benro RAMA1 шарнирный держатель малый
Benro RAMA1 шарнирный держатель малый
Benro RAMA1 шарнирный держатель малый

Benro RAMA1 шарнирный держатель малый

Benro
Артикул: DAN-8297

Benro RAMA1- регулируемый шарнирный держатель используется для установки камеры, осветителя, микрофона, монитора или другого оборудования в крепление типа «холодный башмак» или резьбу 1/4".

Описание

Benro RAMA1- регулируемый шарнирный держатель используется для установки камеры, осветителя, микрофона, монитора или другого оборудования в крепление типа «холодный башмак» или резьбу 1/4". На одной стороне расположен шарнир с установочной платформой под резьбу 1/4" , на другой стороне –шарнир со съемным адаптером «холодный башмак». Адаптер можно снять и использовать резьбу1/4". Оба шарнирных механизма фиксируются одной эргономичной ручкой, расположенной посередине.
Материал – алюминиевый сплав
Вес, кг – 0,23
Допустимая нагрузка, кг – 10
Минимальная длина, см – 9
Максимальная длина, см - 13

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