SmallRig 4122 Suction Cup Camera Mount держатель с присоской для фото/кинокамер

Описание

Держатель SmallRig 4122 предназначен для надежной фиксации фото/кинокамер и другого оборудования на гладких и ровных поверхностях. Присоска, изготовленная из износоустойчивого нитрильного каучука, обеспечивает работу в широком диапазоне температур (от -20°C до 60°C), при этом полезная нагрузка в горизонтальном положении составляет до 50 кг, в вертикальном до 35кг.

Для установки оборудования держатель имеет несколько типов креплений: отверстия с резьбой ¼”, ⅜”, ARRI ⅜” и адаптер NATO. Повысить точность и удобство выбора положения камеры можно с помощью дополнительных аксессуаров SmallRig 3757, 3873, 3874, 3875, 2906B, 2070B, 2115C и т. д.

Мощный вакуумный насос создает разряжение способное удерживать держатель до 24 часов. Индикатор снижения вакуума позволяет контролировать безопасность закрепленного оборудования.



Обратите внимание, Это ВАЖНО:

1. Устанавливайте держатель только на гладкие и ровные поверхности.

2. Перед установкой убедитесь, что поверхность сухая и чистая.

3. Предохраняйте присоску от механических повреждений и загрязнений. После использования всегда закрываете присоску защитной крышкой.

4. Используя кнопку вакуумного насоса, чтобы закрепите держатель на поверхности. Для надежной фиксации держателя белая индикаторная полоска на кнопке насоса не должна быть видна.

5. При длительном использовании, проверяйте состояние индикатора не реже, чем каждые четыре часа. В случае необходимости произведите подкачку.