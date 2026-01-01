images
Kupo SW-02 dia 3 mm 70 cm length safety wire PVC тросик страховочный

Kupo SW-02 dia 3 mm 70 cm length safety wire PVC тросик страховочный

Kupo
Артикул: OLE-1562

KUPO SW-02 dia 3 mm 70 cm length safety wire PVC тросик страховочный

Страховочный тросик сделан из оцинкованной стальной проволоки с покрытием ПВХ и соответствует стандартам DIN3055 и DIN3060. Используется в качестве вспомогательного крепёжного элемента для установочного, осветительного и другого оборудования при установке на подвесные системы или стойки, являясь гибким страховочным средством дополнительно к основному креплению.

Описание

Характеристики:

  • Тросик диам. 3 мм, 7х7
  • Безопасная рабочая нагрузка 5 кг
  • Длина тросика 70 см карабина 5 см
  • Створ карабина 7,0 мм
  • С покрытием из ПВХ

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fotokvant TRB-01 стопорный винт с резиновыми отбойниками для рельс
Fotokvant TRB-01 стопорный винт с резиновыми отбойниками для рельс
Fotokvant TRB-01 стопорный винт с резиновыми отбойниками для рельс
Арт. DAN-7508
Fotokvant TRB-01 стопорный винт с резиновыми отбойниками для рельс
Наличие
более 10 шт

Стопорный винт Fotokvant TRB-01 с резиновыми отбойниками. Стопорный винт применяется для ограничения хода каретки в рельсе и избежания вылета пантографа с осветительным оборудованием. Либо для ограничения хода поперечной рельсы и предотвращения повреждения стен. Гайка с нейлоновой вставкой (самоконтрящаяся) - 6 мм. В комплекте две резиновые армированные втулки. Размер - 30х6 мм.

190 ₽
В корзину
-10 %
Godox Gemini GS400II вспышка студийная
Godox Gemini GS400II вспышка студийная
Godox Gemini GS400II вспышка студийная
Арт. DAN-2064
Godox Gemini GS400II вспышка студийная
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 7 ч

Godox Gemini GS400II компактная студийная вспышка.

Мощность 400 Дж. Высокое качество сборки, точная настойка мощности импульса и стабильность характеристик. Встроенная беспроводная система управления Godox X. Байонет Bowens.

-10 %15 590 ₽
14 030 ₽
В корзину
-5 %
Fotokvant GP-1525 Green gaffer tape тейп УФ зеленый 15 мм х 25 м
Fotokvant GP-1525 Green gaffer tape тейп УФ зеленый 15 мм х 25 м
Арт. DAN-9789
Fotokvant GP-1525 Green gaffer tape тейп УФ зеленый 15 мм х 25 м
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 3 дн, 12 ч

Студийный тейп Fotokvant GP-1525 Green gaffer tape зеленый - клейкая лента на тканевой основе. Устойчива к воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 15 мм х 25 м. Цвет - зеленый.

-5 %560 ₽
530 ₽
В корзину
Fotokvant TRR-03 рельс для потолочной системы длиной 3 м
Fotokvant TRR-03 рельс для потолочной системы длиной 3 м
Fotokvant TRR-03 рельс для потолочной системы длиной 3 м
Арт. NVF-005
Fotokvant TRR-03 рельс для потолочной системы длиной 3 м
Наличие
более 10 шт

Направляющие рельсы Fotokvant TRR-03 необходимы для крепления пантографа и установки поперечных рельсов с пантографами и осветительным оборудованием.

Осветительные приборы могут крепиться на рельсы без пантографа. Необходимы для подвесной системы установки студийного света. Длина рельсов 3 метра. Высота профиля – 62,5 мм, ширина – 32,5 мм. Совместимы с рельсовыми системами Manfrotto, Falcon Eyes, Grifon, FST и мн.др. Вес - 4,5 кг.

7 000 ₽
В корзину
Fotokvant KPP-17-16 пластина с пальцем длиной 16 см
Fotokvant KPP-17-16 пластина с пальцем длиной 16 см
Fotokvant KPP-17-16 пластина с пальцем длиной 16 см
Арт. DAN-9441
Fotokvant KPP-17-16 пластина с пальцем длиной 16 см
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant KPP-17-16 пластина с пальцем длиной 16 см.

Студийная пластина повышенной крепости для стационарной установки оборудования на потолок или стену. Не рекомендуется монтаж на гипсокартон без дополнительного усиления стены или потолка. Имеет страховочное кольцо для страховочного тросика.

Размеры пластины - 110х80х4 мм. Отверстия под монтаж - 6 и 8 мм. Высота пальца - 16 см, диаметр под оборудование - 5/8". Вес - 600 гр.

1 430 ₽
В корзину
Fotokvant GP-5027 Black gaffer tape студийный тейп черный 50 мм х 27 м
Fotokvant GP-5027 Black gaffer tape студийный тейп черный 50 мм х 27 м
Fotokvant GP-5027 Black gaffer tape студийный тейп черный 50 мм х 27 м
Арт. DAN-7914
Fotokvant GP-5027 Black gaffer tape студийный тейп черный 50 мм х 27 м
Наличие
более 10 шт

Студийный тейп Fotokvant GP-5027 Black gaffer tape черный.

Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива к воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 50 мм х 27 м. Цвет - черный.

1 060 ₽
В корзину

Видео

Зонты Phottix серия Premio
Зонты Phottix серия Premio
Эффект вертиго с использованием дрона
Эффект вертиго с использованием дрона
9 мая
9 мая
Видеообзор &quot;Идеальный комплект света для бьюти-блогера QZSD V5T&quot;
Видеообзор "Идеальный комплект света для бьюти-блогера QZSD V5T"
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.