Характеристики:
- Тросик диам. 3 мм, 7х7
- Безопасная рабочая нагрузка 5 кг
- Длина тросика 70 см карабина 5 см
- Створ карабина 7,0 мм
- С покрытием из ПВХ
Москва
Малая Семеновская 3с6
KUPO SW-02 dia 3 mm 70 cm length safety wire PVC тросик страховочный
Страховочный тросик сделан из оцинкованной стальной проволоки с покрытием ПВХ и соответствует стандартам DIN3055 и DIN3060. Используется в качестве вспомогательного крепёжного элемента для установочного, осветительного и другого оборудования при установке на подвесные системы или стойки, являясь гибким страховочным средством дополнительно к основному креплению.
Характеристики:
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