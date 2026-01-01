Fotokvant (1099-1) скоба для удлинителя

Комплект Fotokvant TRK-03 KIT необходим для монтажа подвесной системы установки студийного света.
Комплект состоит из трех крепежных пяток.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Скоба для удлинителя Fotokvant (1099-1) необходима для монтажа подвесной системы установки студийного света. Пятка в комплкт не входит, ее следует приобрести отдельно.
Пятки в комплект не входят.
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Комплект Fotokvant TRK-03 KIT необходим для монтажа подвесной системы установки студийного света.
Комплект состоит из трех крепежных пяток.
Каретка двойная Fotokvant TRD-02 необходима для подвесной установки студийного света.
Применяется для подвижного соединения двух рельс. Вес - 0,35 кг.
Каретка под сетевой кабель Fotokvant (1098-3) необходима для монтажа подвесной системы установки студийного света. Предназначен для крепления провода питания освещения на рельсовой системе.
Falcon Eyes (3320) – пантограф 40-208 см, максимальная нагрузка 15 кг. Предназначен для монтажа осветительных приборов и является частью подвесных потолочных систем Falcon Eyes А 3303, B3030B и B3030C. Крепление осуществляется специальным соединителем диаметром 5/8 дюйма (16 мм) и имеет двойную защиту тросиком 2 мм (индекс безопасности 12), что позволяет делать движение плавным. Изготовлен из сплава алюминия.
Крепежная пятка Fotokvant TRK-01 необходима для монтажа подвесной системы установки студийного света. Пятка имеет две направляющие, которыми крепятся рельсы. Эти направляющие можно переворачивать и устанавливать на них рельсы другого стандарта. Размеры 90 (Ш)мм х 80 (Д)мм. Толщина металла 3 мм. В комплекте - 1 шт.
Falcon Eyes 3330 – дополнительные ролики для подвесной потолочной системы Falcon Eyes А 3303.
Адаптер Avenger E390 установочный с резьбой.