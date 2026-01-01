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Fotokvant (1099-1) скоба для удлинителя

Fotokvant (1099-1) скоба для удлинителя

Fotokvant
Артикул: NVF-013

Скоба для удлинителя Fotokvant (1099-1) необходима для монтажа подвесной системы установки студийного света. Пятка в комплкт не входит, ее следует приобрести отдельно.

Описание

Fotokvant (1099-1) скоба для удлинителя

Комплектация

Пятки в комплект не входят.

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