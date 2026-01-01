Fotokvant (1099-1) скоба для удлинителя

Арт. NVF-012

Крепежная пятка Fotokvant TRK-01 необходима для монтажа подвесной системы установки студийного света. Пятка имеет две направляющие, которыми крепятся рельсы. Эти направляющие можно переворачивать и устанавливать на них рельсы другого стандарта. Размеры 90 (Ш)мм х 80 (Д)мм. Толщина металла 3 мм. В комплекте - 1 шт.