Visico LS-8013 стойка наклонная телескопическая на колесах

Технические характеристики:
- максимальная высота, см – 430
- минимальная высота, см – 120
- длина журавля максимум, см – 250
- длинна журавля минимум, см – 114
- максимальный диаметр трубы, см – 4
- вес, кг – 6,5
- максимальная нагрузка, кг – 5
Москва
Малая Семеновская 3с6
Visico LS-8013 – студийная стойка на колесах предназначена для крепления студийного оборудования весом до 5 кг. В комплекте поставляется сумка-противовес. Максимальная рабочая высота – 430 см.
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