Visico LS-5001 студийная стойка журавль

Характеристики:
- максимальная рабочая высота, см – 256
- минимальная рабочая высота, см – 109
- длина в сложенном состоянии, см – 98
- диаметр, см – 2,9 (журавль); 34,5 (стойка)
- максимальная нагрузка, кг – 6
Москва
Малая Семеновская 3с6
Visico LS-5001 – литая студийная стойка типа «журавль». Модель имеет надежную конструкцию и высокое качество изготовления. Предназначена для установки студийного оборудования весом до 6 кг.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter