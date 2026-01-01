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Visico LS-5001 студийная стойка журавль

Visico LS-5001 студийная стойка журавль

Visico
Артикул: NVF-1393

Visico LS-5001 – литая студийная стойка типа «журавль». Модель имеет надежную конструкцию и высокое качество изготовления. Предназначена для установки студийного оборудования весом до 6 кг.

Описание

Характеристики:

  • максимальная рабочая высота, см – 256
  • минимальная рабочая высота, см – 109
  • длина в сложенном состоянии, см – 98
  • диаметр, см – 2,9 (журавль); 34,5 (стойка)
  • максимальная нагрузка, кг – 6

 

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