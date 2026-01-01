Raylab RT-2200 стойка для освещения высота 265 см

Технические характеристики Raylab RT-2200
- Максимальная рабочая высота (см) – 265
- Диаметр секций штативной ножки (мм) – 22
- Посадочная резьба на адаптере 1/4"
- Амортизация воздушная
Москва
Малая Семеновская 3с6
Стойка с воздушным амортизатором Raylab RT-2200 для установки студийного освещения. Максимальная высота – 2,65 м. Для мобильности возможна установка стойки на колеса Raylab RWL-22 (приобретаются отдельно).
Технические характеристики Raylab RT-2200
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