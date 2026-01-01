Артикул: MTG-2099

Selens L-600F стойка. Стойка напольная высотой от 45 см до 65 см. Состоит из складной базы "лягушки" и съемной штанги со стандартным "пальцем" 5/8" (палец вынимается и переворачивается). Изготовлена из стали. Максимальная нагрузка 3 кг. Вес 1,1 кг.