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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Selens L-600F стойка. Стойка напольная высотой от 45 см до 65 см. Состоит из складной базы "лягушки" и съемной штанги со стандартным "пальцем" 5/8" (палец вынимается и переворачивается). Изготовлена из стали. Максимальная нагрузка 3 кг. Вес 1,1 кг.
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