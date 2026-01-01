Required RJ280S стойка

Характеристики:
- Максимальная нагрузка 10 кг
- Максимальная высота 280см
- Минимальная высота 100 см
- Длина в сложенном состоянии 95 см
Москва
Малая Семеновская 3с6
Классическая трехсекционная стойка для студийного оборудования имеет усиленную конструкцию с пружинной амортизацией. Максимальная нагрузка до 10 кг. Максимальная высота 2,8м, минимальная высота 1м. Студийный палец для крепления оборудования съемный, может быть установлен в вертикально или горизонтально.
Характеристики:
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