Required RJ280S стойка

Артикул: OLE-3265

Классическая трехсекционная стойка для студийного оборудования имеет усиленную конструкцию с пружинной амортизацией. Максимальная нагрузка до 10 кг. Максимальная высота 2,8м, минимальная высота 1м. Студийный палец для крепления оборудования съемный, может быть установлен в вертикально или горизонтально.