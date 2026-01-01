Rekam 110-500ST пневматическая стойка-подъемник с платформой 110-500D для туннельных вентиляторов TW

Артикул: DAN-0340

Rekam 110-500ST – пневматическая стойка-подъемник. Предназначена для работы в студии с туннельными вентиляторами. Благодаря данному механизму даже тяжелые вентиляторы могут быть перемещены практически без усилий со стороны пользователя.