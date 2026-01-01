Rekam 110-500ST пневматическая стойка-подъемник с платформой 110-500D для туннельных вентиляторов TW

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Rekam 110-500ST – пневматическая стойка-подъемник. Предназначена для работы в студии с туннельными вентиляторами. Благодаря данному механизму даже тяжелые вентиляторы могут быть перемещены практически без усилий со стороны пользователя.
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