Rekam 100-500D платформа на колесах для туннельных вентиляторов TWT

Mingxing (28044) адаптер под байонетное крепление Hensel – крепежное кольцо предназначенное для крепления прямоугольных, восьмиугольных и узких софтбоксов на вспышку с байонетом типа Hensel.
Изготовлено из металла. Вес - 0,8 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Rekam 100-500D – нейлоновая платформа на колесах для туннельных вентиляторов. Благодаря этому аксессуару можно легко менять место вентилятора, что упрощает работу с воздушным потоком. Диаметр платформы – 700 мм, диаметр колес – 60 мм. Крепление – 5/8".
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Mingxing (28044) адаптер под байонетное крепление Hensel – крепежное кольцо предназначенное для крепления прямоугольных, восьмиугольных и узких софтбоксов на вспышку с байонетом типа Hensel.
Изготовлено из металла. Вес - 0,8 кг.
Набор колес Fotokvant LSC-25 Wheel KIT для стойки с ножками 25 мм. Колеса для студийной стойки с посадочным диаметром 25 мм. В комплекте 3 штуки. Изготовлены из стали имеют систему блокировки и резиновые протекторы. Наличие колесиков у стойки существенно облегчают трансформацию студии с установленными приборами и насадками.
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Представляет из себя две стойки и перекладину для установки фона. Перекладина состоит из четырех секций по 78 см, длина перекладины – 310 см. Стойки четырехсекционные (диаметр 25-22-19-16 cм). Максимальная высота – 3 м. Комплектуется сумкой для хранения и переноски. Вес - 3,8 кг.