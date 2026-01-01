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Rekam 100-500D платформа на колесах для туннельных вентиляторов TWT

Rekam 100-500D платформа на колесах для туннельных вентиляторов TWT

Rekam
Артикул: DAN-0339

Rekam 100-500D – нейлоновая платформа на колесах для туннельных вентиляторов. Благодаря этому аксессуару можно легко менять место вентилятора, что упрощает работу с воздушным потоком. Диаметр платформы – 700 мм, диаметр колес – 60 мм. Крепление – 5/8".

Описание

Rekam 100-500D платформа на колесах для туннельных вентиляторов TWT

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