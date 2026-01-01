Rekam 100-500D платформа на колесах для туннельных вентиляторов TWT

Арт. DAN-3821

Набор колес Fotokvant LSC-25 Wheel KIT для стойки с ножками 25 мм. Колеса для студийной стойки с посадочным диаметром 25 мм. В комплекте 3 штуки. Изготовлены из стали имеют систему блокировки и резиновые протекторы. Наличие колесиков у стойки существенно облегчают трансформацию студии с установленными приборами и насадками.