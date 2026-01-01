Proaim Jib Stand студийная стойка

Технические характеристики:
- база, см – 78-117
- регулировка высоты, см – 107–196
- высота падения, см – 115
- максимальная нагрузка, кг – до 90
- вес - 4,4 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Proaim Jib Stand – черный стандартный штатив для операторских кранов из анодированного алюминия.
Модель имеет безопасную перемычку для стрелы крана. Максимальный вес – до 90 кг.
Технические характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Трехсекционный штатив из алюминиевого сплава с несъемной 3D головкой и быстросъемной площадкой под камеру. Максимальная нагрузка 4 кг, максимальная высота 160 см, минимальная высота 60 см. Резьбовое крепление для камеры 1/4". Встроенный пузырьковый уровень. Центральная колонна поднимается и опускается с помощью зубчатой передачи, предусмотрен крюк для противовеса. В комплекте чехол для хранения и транспортировки.
Shesha – двусторонний виниловый черный/белый фон.
Матовая поверхность идеально убирает возможные при фотосъемке блики. Изготовлен из ПВХ, что делает его износостойким, надежным, легким в уходе (можно мыть). Внутренняя труба позволяет установить фон на систему крепления фонов типа ворота, а также закрепить с помощью настенного крепления. Обратите внимание, что система установки фона в комплект не входит, ее нужно приобрести отдельно! Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер, м – 3,2х7. Вес - 13,3 кг.