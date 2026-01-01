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Proaim Jib Stand студийная стойка
Proaim Jib Stand студийная стойка
Proaim Jib Stand студийная стойка
Proaim Jib Stand студийная стойка
Proaim Jib Stand студийная стойка
Proaim Jib Stand студийная стойка
Proaim Jib Stand студийная стойка
Proaim Jib Stand студийная стойка
Proaim Jib Stand студийная стойка
Proaim Jib Stand студийная стойка

Proaim Jib Stand студийная стойка

Proaim
Артикул: OLE-0252

Proaim Jib Stand – черный стандартный штатив для операторских кранов из анодированного алюминия.

Модель имеет безопасную перемычку для стрелы крана. Максимальный вес – до 90 кг.

Описание

Технические характеристики:

  • база, см – 78-117
  • регулировка высоты, см – 107–196
  • высота падения, см – 115
  • максимальная нагрузка, кг – до 90
  • вес - 4,4 кг

Комплектация


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