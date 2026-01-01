Lumifor LT-MINI напольная стойка-лягушка с колесиками

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Lumifor LT-MINI – напольная стойка с колесиками.
Стойка студийная напольная на колесах. Идеальное решение для установки студийного вентилятора или осветителя для подстветки фона снизу. Высота – 22 см. Размер в сложенном виде – 26 см. Вес – 0,7кг.
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