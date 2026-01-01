Lumifor LT-3000-33AC стойка студийная с воздушным амортизатором 3000 мм

Характеристики:
- максимальная высота, см – 300
- минимальная рабочая высота, см – 86
- размер в сложенном виде, см – 87,5
- количество секций – 4
- диаметр секций, мм – 22-33
- диаметр ножек, мм – 22
- вес нетто, кг – 1,643
Москва
Малая Семеновская 3с6
Lumifor LT-3000-33AC – стойка студийная с воздушным амортизатором, предназначена для установки студийного осветителя общим весом не более 5 кг на адаптер 5/8” (16 мм). Стойка совместима с колесами Lumifor LWL-22.
Характеристики:
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Grifon BS-T300 – перекладина телескопическая, длина – 305 см. Длина в сложенном состоянии 116 см. Вес - 0,9 кг.
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Предназначена для установки оборудования. Диаметр секций 26 и 23 мм. Вес конструкции - 0.7 кг. Нагрузка максимальная - 2.5 кг.
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