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Lumifor LT-3000-33AC стойка студийная с воздушным амортизатором 3000 мм

Lumifor LT-3000-33AC стойка студийная с воздушным амортизатором 3000 мм

Lumifor
Артикул: NVF-5786

Lumifor LT-3000-33AC – стойка студийная с воздушным амортизатором, предназначена для установки студийного осветителя общим весом не более 5 кг на адаптер 5/8” (16 мм). Стойка совместима с колесами Lumifor LWL-22.

Описание

Характеристики:

  • максимальная высота, см – 300
  • минимальная рабочая высота, см – 86
  • размер в сложенном виде, см – 87,5
  • количество секций – 4
  • диаметр секций, мм – 22-33
  • диаметр ножек, мм – 22
  • вес нетто, кг – 1,643

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