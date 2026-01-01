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Kupo KS118B STAND HANGER держатель для стоек

Kupo KS118B STAND HANGER держатель для стоек

Kupo
Артикул: NVF-9480

Kupo KS118B STAND HANGER - держатель для хранения стоек.

Держатель изготовлен из стали и имеет черное матовое покрытие. Он крепится к стене, а стойки подвешиваются в предусмотренные для этого пазы.

Держатель имеет 15 выборок для штифтов Вaby stud и 4 выборки для выступов верхней литой крестовины штатива. Вес - 2,85 кг.

Описание

Характеристики:

  • Размер прорезей 14 мм*15, 40 мм*4
  • Материал - сталь
  • Цвет - черный
  • Размер 118 х 6 х 4,5 см
  • Вес - 2,85 кг

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