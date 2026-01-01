Kupo KS118B STAND HANGER держатель для стоек

Артикул: NVF-9480

Kupo KS118B STAND HANGER - держатель для хранения стоек.

Держатель изготовлен из стали и имеет черное матовое покрытие. Он крепится к стене, а стойки подвешиваются в предусмотренные для этого пазы.

Держатель имеет 15 выборок для штифтов Вaby stud и 4 выборки для выступов верхней литой крестовины штатива. Вес - 2,85 кг.