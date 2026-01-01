Kupo KS118B STAND HANGER держатель для стоек

Характеристики:
- Размер прорезей 14 мм*15, 40 мм*4
- Материал - сталь
- Цвет - черный
- Размер 118 х 6 х 4,5 см
- Вес - 2,85 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Kupo KS118B STAND HANGER - держатель для хранения стоек.
Держатель изготовлен из стали и имеет черное матовое покрытие. Он крепится к стене, а стойки подвешиваются в предусмотренные для этого пазы.
Держатель имеет 15 выборок для штифтов Вaby stud и 4 выборки для выступов верхней литой крестовины штатива. Вес - 2,85 кг.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
FST SC-01 – металлическая клипса с резиновыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине.
Ширина захвата – 80 мм. Вес - 0,15 кг.