Характеристики:
Габаритные размеры: 118 х 7 х 5 см
Москва
Малая Семеновская 3с6
KUPO KS-118BT Long stand hanger for lightweight stand панель для легких стоек
Панель-держатель для стоек длиной 118 см, в панеле 10 прорезей (14мм) для стандартных студийных пальцев. Возможно крепление к стене или дверной панели, или к системе Kupole с помощью KCP950
Характеристики:
Габаритные размеры: 118 х 7 х 5 см
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