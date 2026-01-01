Артикул: OLE-1653

KUPO KS-118BT Long stand hanger for lightweight stand панель для легких стоек

Панель-держатель для стоек длиной 118 см, в панеле 10 прорезей (14мм) для стандартных студийных пальцев. Возможно крепление к стене или дверной панели, или к системе Kupole с помощью KCP950



