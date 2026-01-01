KUPO 653MR Steel Senior Stand стальная стойка

Характеристики
- Длина в сложенном состоянии: 144 см
- Максимальная высота: 455 см
- Минимальная рабочая высота: 144 см
- Максимальная нагрузка: 45 кг
Диаметр секции: 50 мм, 45 мм, 40 мм, 35 мм
Диаметр ножки: 30 мм x 30 мм
- Вес: 16,2 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Четырехсекционная классическая стойка из хромированной стали для тяжелого оборудования. Максимальная высота 455 см, минимальная высота 144 см, максимальная нагрузка 45 кг. Одна из ножек регулируется независимо для устойчивого раположения стойки на неровных поверхностях.
Характеристики
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