Kupo 360M Aluminum Studio Stand стойка

Ноги стойки имеют колеса, что позволяет легко и без лишнего шума перемещать стойку, вместе с закрепленным на ней световым прибором, по съемочной площадке. Колеса снабжены тормозами. Одна из ног способна выдвигаться (от 75 до 100 см), благодаря чему появляется возможность уравновесить стойку на неровной поверхности.
Секции стойки изготовлены из алюминия. При минимальной транспортировочной длине 126 сантиметров максимальная высота подвеса оборудования составляет 296 сантиметров. Максимальная нагрузка – 15 килограмм. Вес - 7.5 кг.
Характеристики:
- Максимальная нагрузка 15 кг
- Максимальная высота 296 см
- Минимальная высота 146 см
- Длина в сложенном состоянии 126 см
- Количество секций - 3
- Диаметры секций 25/30/35 мм
- Способ фиксации ступеней (секций) - зажимы-винты
- Диаметр основания - 100 см
- Размер ножек 20х40 мм
- Крепление - втулка 9/8" и выдвижной студийный палец 5/8"
- Диаметр колес -75 мм
- Материал - сталь, алюминиевый сплав
- Цвет - черный
- Вес 7 кг