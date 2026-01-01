Kupo 360M Aluminum Studio Stand стойка

Описание

Ноги стойки имеют колеса, что позволяет легко и без лишнего шума перемещать стойку, вместе с закрепленным на ней световым прибором, по съемочной площадке. Колеса снабжены тормозами. Одна из ног способна выдвигаться (от 75 до 100 см), благодаря чему появляется возможность уравновесить стойку на неровной поверхности.

Секции стойки изготовлены из алюминия. При минимальной транспортировочной длине 126 сантиметров максимальная высота подвеса оборудования составляет 296 сантиметров. Максимальная нагрузка – 15 килограмм. Вес - 7.5 кг.



Характеристики: