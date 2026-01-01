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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Kupo 355 Universal Floor Stand - универсальная база для удлинителей стоек.
Универсальня напольная, низкопрофильная стойка база. В открытом виде высота 13 см, диаметр ног 60 см, вес 1,05 кг, максимальная нагрузка 10 кг. Материал - алюминий.
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