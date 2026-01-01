Kupo 322M Monitor roller stand cтойка на колёсах 190 см

Характеристики:
- Диаметр - 40, 35, 30 мм
- Высота - 94,5 - 190см.
- Максимальная нагрузка 32 кг.
- Вес стойки 7,7 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Kupo 322M Monitor roller stand- студийная стойка на колесах. Стойка изготовлена из стали и имеет 2 колена, 3 секции. Диаметр секций - 40, 35, 30 мм. Максимальная нагрузка - 32 кг. Высота варьирует от 94,5 до 190см. . Вес стойки - 7,7 кг.
Характеристики:
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