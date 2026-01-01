Артикул: OLE-1485

KUPO 160MB 360 Sperical Camera Stand black стальная стойка 98 - 165 см до 36 кг нагрузка

Стальная стойка с черным порошковым покрытием используется для установки тяжелых камер для съемки в режиме 360 градусов. Рабочая высота стойки - от 97,5 до 165 см. Ножки имеют механизм выравнивания для установки на неровной поверхности. Центральная колонна стойки оборудована специальным каналом, позволяющим провести внутри нее USB-кабель для подключения камеры. При необходимости центральную колонну можно полностью отсоединить для использования в подвесной системе или в качестве журавля. Стойка включает в себя утяжелитель для штанги диаметром 28 или 50 мм. Это позволяет установить штангу в нижней части центральной стойки в качестве балласта для повышения устойчивости стойки. Стандартное крепление Junior receiver (28 мм) совместимо с различными адаптерами.



