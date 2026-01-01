Характеристики:
- 1 колено, 2 секции 45-40 мм
- Ножка 25х25 мм
- Длина в сложенном виде: 101 см
- Минимальная высота: 97,5 см
- Максимальная высота: 165 см
- Максимальная нагрузка: 36 кг
- Диаметр основания: 60 см
- Вес: 8 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
KUPO 160MB 360 Sperical Camera Stand black стальная стойка 98 - 165 см до 36 кг нагрузка
Стальная стойка с черным порошковым покрытием используется для установки тяжелых камер для съемки в режиме 360 градусов. Рабочая высота стойки - от 97,5 до 165 см. Ножки имеют механизм выравнивания для установки на неровной поверхности. Центральная колонна стойки оборудована специальным каналом, позволяющим провести внутри нее USB-кабель для подключения камеры. При необходимости центральную колонну можно полностью отсоединить для использования в подвесной системе или в качестве журавля. Стойка
Характеристики:
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