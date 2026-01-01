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KUPO 158MB Compact Steadycam Stand стальная стойка
KUPO 158MB Compact Steadycam Stand стальная стойка
KUPO 158MB Compact Steadycam Stand стальная стойка
KUPO 158MB Compact Steadycam Stand стальная стойка
KUPO 158MB Compact Steadycam Stand стальная стойка
KUPO 158MB Compact Steadycam Stand стальная стойка

KUPO 158MB Compact Steadycam Stand стальная стойка

Kupo
Артикул: OLE-3523

Стальная стойка для установки тяжелого оборудования. Максимальная высота 141 см, минимальная высота 76 см. Одна из ножек для выравнивания положения на неровных поверхностях. Максимальная нагрузка 36 кг. Крепление - стандартный студийный палец 5/8" (16 мм). Центральная колонна съемная.



Описание

Характеристики:

  • Длина в сложенном виде 81,7 см
  • Минимальная высота 76 см
  • Максимальная высота 141 см
  • Диаметр основания 97 см
  • Максимальная нагрузка 36 кг
  • 1 колено, 2 секции.
  • Диаметр: 45мм, 40мм
  • Диаметр ножки: 25х25 мм
  • Вес 7,1 кг

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