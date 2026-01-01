Артикул: OLE-1479

KUPO 028 Single handed stand легкая стойка 75 - 247 см

Стойкой легко управлять одной рукой: автоматически складывающиеся ножки делают ее незаменимым помощником при работе в людных местах. Для быстрого складывания стойки достаточно сделать всего два движения - ослабить рукоятку блокировки на ножках и поднять стойку вверх.





