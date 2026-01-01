Характеристики:
- 3 колена, 4 секций
- Диаметр секций 25*22*19*16 мм
- Диаметр ножек 16 мм
- Максимальная высота 247 см
- Минимальная высота 75,5 см
- Допустимая нагрузка 3 кг
- Материал алюминий
- Вес 1,24 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
KUPO 028 Single handed stand легкая стойка 75 - 247 см
Стойкой легко управлять одной рукой: автоматически складывающиеся ножки делают ее незаменимым помощником при работе в людных местах. Для быстрого складывания стойки достаточно сделать всего два движения - ослабить рукоятку блокировки на ножках и поднять стойку вверх.
Характеристики:
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