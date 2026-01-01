Характеристики:
- 2 колена, 3 секции, с воздушной амортизацией
- Длина в сложенном виде 105 см
- Максимальная высота 280 см
- Минимальная высота 105 см
- Максимальная нагрузка 9 кг
- Крепежный штифт 5/8”(16мм)
- Вес 2,6 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
HENSEL Aluminium Stand VI 105-280 cm стойка
Алюминиевая стойка для осветительного оборудования оснащена воздушным амортизатором. Высота от 105 см до 280 см. Максимальная нагрузка 9 кг. Оборудована стандартным студийным пальцем без резьбы 5/8”(16мм). На стойку могут быть установлены стандартные колеса Hensel (в комплект не входят)
Характеристики:
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