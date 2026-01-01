Артикул: OLE-1764

HENSEL Aluminium Stand VI 105-280 cm стойка

Алюминиевая стойка для осветительного оборудования оснащена воздушным амортизатором. Высота от 105 см до 280 см. Максимальная нагрузка 9 кг. Оборудована стандартным студийным пальцем без резьбы 5/8”(16мм). На стойку могут быть установлены стандартные колеса Hensel (в комплект не входят)