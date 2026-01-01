Характеристики:
- 2 колена, 3 секции, без амортизации
- Длина в сложенном виде 73 см
- Максимальная высота 210 см
- Минимальная высота 69 см
- Максимальная нагрузка 4 кг
- Крепежный штифт 5/8”(16мм)
- Вес 1,3 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
HENSEL Aluminium Stand III black 69-210 cm стойка
Алюминиевая стойка для осветительного оборудования. Высота от 69 см до 210 см. Максимальная нагрузка 4 кг. Оборудована стандартным студийным пальцем без резьбы 5/8”(16мм).
Характеристики:
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