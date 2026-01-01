Артикул: OLE-1613

Godox SA5045 стойка на колесах

Стальная студийная стойка на колесах со складным основанием обеспечивает превосходную устойчивость благодаря прочной и крепкой конструкции. Стойка выдерживает нагрузку до 40 кг. Высота стойки в разложенном виде составляет от 146 см до 450 см. Благодаря наличию телескопической ножки стойка может выравниваться на рельефной поверхности, лестнице или наклонной поверхности. Стойка оснащена креплением 1-1/8" Junior и выдвижным шпиготом 5/8", который может быть повернут на 90 градусов, что позволяет устанавливать оборудование в требуемом положении.