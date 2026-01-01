Характеристики:
- 4 секции
- Максимальная высота стойки 450 см
- Минимальная высота стойки 146 см
- Крепежные адаптеры Junior 1-1/8" с выдвижным штифтом 5/8" (0°-90°)
- Винтовые зажим-фиксаторы
- Максимальная нагрузка 40 кг
- Вес 14,5 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Godox SA5045 стойка на колесах
Стальная студийная стойка на колесах со складным основанием обеспечивает превосходную устойчивость благодаря прочной и крепкой конструкции. Стойка выдерживает нагрузку до 40 кг. Высота стойки в разложенном виде составляет от 146 см до 450 см. Благодаря наличию телескопической ножки стойка может выравниваться на рельефной поверхности, лестнице или наклонной поверхности. Стойка оснащена креплением 1-1/8" Junior и выдвижным шпиготом 5/8", который может быть повернут на 90 градусов, что позволяет устанавливать оборудование в требуемом положении.
Характеристики:
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