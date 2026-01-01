Характеристики:
- Количество секций стойки - 2
- Максимальная высота стойки 168 см
- Минимальная высота стойки 92 см
- Крепежные адаптеры Junior 1-1/8" с выдвижным штифтом 5/8" (0°-90°)
- Зажимы-фиксаторы винтовые
- Максимальная нагрузка 40 кг
- Вес 10.4 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Godox SA5015 стойка на колесах
Стальная студийная стойка на колесах со складным основанием обеспечивает превосходную устойчивость благодаря прочной и крепкой конструкции и выдерживает нагрузку до 40 кг. Высота стойки в разложенном виде составляет от 92 см до 168 см. Благодаря наличию телескопической ножки стойка может выравниваться на рельефной поверхности, лестнице или наклонной поверхности. Колеса оборудованы стопорами для надежной фиксации на месте. Стойка оснащена креплением 1-1/8" Junior и выдвижным шпиготом 5/8", который может быть повернут на 90 градусов, что позволяет устанавливать оборудование в требуемом положении.
Характеристики:
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