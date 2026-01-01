Godox 240FS стойка-колонна на колесах для камеры и студийного оборудования

Характеристики:
- Количество секций стойки 1
- Максимальная высота стойки 240 см
- Минимальная высота стойки 35 см
- Крепежный адаптер винт 1/4"
- Зажим-фиксатор рычажный
- Максимальная нагрузка 7 кг
- Материал стойки сталь
- Вес 6.5 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Godox 240FS стойка на колесах
Стальная стойка на колесах оснащена подвижным кронштейном, позволяющим быстро регулировать высоту установки прибора, монитора или других аксессуаров. Стойка имеет низкое устойчивое основание, колеса со стопорами облегчают перемещение и фиксацию на месте.
Характеристики:
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