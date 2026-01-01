Elinchrom Air (31041) стойка студийная 105-264 см

Характеристики:
- максимальная высота, см – 265
- минимальная высота, см – 105
- максимальная нагрузка, кг – 5
- воздушный амортизатор – есть
- количество секций колонны – 3
- цвет – черный
- материал – алюминий
- вес, кг – 1,8
Москва
Малая Семеновская 3с6
Elinchrom Air (31041) – легкая трехсекционная студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования. Подходит для работы как на открытом воздухе, так и в помещении. Модель компактна и удобна в транспортировке. Рабочая высота, см – 105-264. Максимальная нагрузка, кг – 5.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter