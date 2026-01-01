Elinchrom Air (31041) стойка студийная 105-264 см

Артикул: NVF-8392

Elinchrom Air (31041) – легкая трехсекционная студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования. Подходит для работы как на открытом воздухе, так и в помещении. Модель компактна и удобна в транспортировке. Рабочая высота, см – 105-264. Максимальная нагрузка, кг – 5.