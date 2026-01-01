Elinchrom (20564) EL Stand's Set + Umbrellas набор стоек с зонтом

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Москва
Малая Семеновская 3с6
Elinchrom (20564) EL Stand's Set + Umbrellas – набор для установки студийного оборудования. В комплект входят: две двухсекционные стойки Elinchrom (30101) EL Stand Reg, два зонта. Минимальная высота стоек – 88 см, максимальная – 235 см. Весь набор поставляется в удобном чехле для переноски.
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