Avenger B6039CS стойка для оборудования с редуктором

Технические характеристики:
- цвет – серебряный
- материал – сталь
- максимальная длина, см – 390
- минимальная длина, см – 181
- безопасная нагрузка, кг – 30
- вес, кг – 24
Москва
Малая Семеновская 3с6
Avenger B6039CS – трехсекционная стальная стойка для студийного оборудования с редуктором.
Для удобства перемещения предусмотрены колеса с тормозным механизмом. Максимальная высота – 390 см.
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