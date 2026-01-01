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Avenger B6039CS стойка для оборудования с редуктором

Avenger B6039CS стойка для оборудования с редуктором

Avenger
Артикул: OLE-0408

Avenger B6039CS – трехсекционная стальная стойка для студийного оборудования с редуктором.

Для удобства перемещения предусмотрены колеса с тормозным механизмом. Максимальная высота – 390 см.

Описание

Технические характеристики:
  • цвет – серебряный
  • материал – сталь
  • максимальная длина, см – 390
  • минимальная длина, см –  181
  • безопасная нагрузка, кг – 30
  • вес, кг – 24

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