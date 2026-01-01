Avenger A0040CS стойка для оборудования

Технические характеристики:
- максимальная высота, см – 400
- минимальная высота, см – 142
- длина в сложенном виде, см – 124
- диаметр основания, см – 114
- вес, кг – 7,5
- материал – сталь
- максимальная нагрузка, кг – 9
Москва
Малая Семеновская 3с6
Avenger A0040CS – усиленная стальная стойка серебристого цвета для установки студийного оборудования весом до 9 кг.
Максимальная высота – 400 см, минимальная – 142. Длина в сложенном состоянии – 124 см. Вес – 7,5 кг. Диаметр основания – 114 см.
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