Avenger A0035CS стойка для оборудования

Технические характеристики:
- максимальная высота, см – 350
- минимальная высота, см – 126
- длина в сложенном состоянии, см – 112
- диаметр основания, см – 100
- вес, кг – 7
- материал – сталь
- максимальная нагрузка, кг – 9
Москва
Малая Семеновская 3с6
Avenger A0035CS – стальная стойка серебристого цвета с одной выравнивающей ногой для установки студийного оборудования весом до 9 кг.
Максимальная высота – 350 см, минимальная – 126. Длина в сложенном состоянии – 112 см. Вес – 7 кг. Диаметр основания – 100 см.
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