images
images
images
images
Selens 6923600488297 sandbag small мешок до 3 кг двойной насыпной малый для стабилизации
Selens 6923600488297 sandbag small мешок до 3 кг двойной насыпной малый для стабилизации
Selens 6923600488297 sandbag small мешок до 3 кг двойной насыпной малый для стабилизации
Selens 6923600488297 sandbag small мешок до 3 кг двойной насыпной малый для стабилизации

Selens 6923600488297 sandbag small мешок до 3 кг двойной насыпной малый для стабилизации

Selens
Артикул: MTG-3228

Selens 6923600488297 sandbag small мешок до 3 кг двойной насыпной малый для стабилизации. Рекомендуем использовать в качестве наполнителя Fotokvant CARGO-2 чугунные шарики для наполнения мешков 2 кг. Выполнен из крепкого нейлона. Удобен на выездных фотосессиях.

Описание

Selens 6923600488297 sandbag small мешок до 3 кг двойной насыпной малый для стабилизации

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Вадим Гиппенрейтер - фотопоэт и основоположник российского пейзажного фотоискусства
Вадим Гиппенрейтер - фотопоэт и основоположник российского пейзажного фотоискусства
Итоги Фотоконкурса рекламной фотографии &quot;Красивые вещи 2&quot;
Итоги Фотоконкурса рекламной фотографии "Красивые вещи 2"
Беспроводной микрофон для видеоблоггера. Какой выбрать, на что обратить внимание?
Беспроводной микрофон для видеоблоггера. Какой выбрать, на что обратить внимание?
Как сделать отличные портреты под дождем. Часть вторая
Как сделать отличные портреты под дождем. Часть вторая
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.