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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Selens 6923600488297 sandbag small мешок до 3 кг двойной насыпной малый для стабилизации. Рекомендуем использовать в качестве наполнителя Fotokvant CARGO-2 чугунные шарики для наполнения мешков 2 кг. Выполнен из крепкого нейлона. Удобен на выездных фотосессиях.
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