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Москва
Малая Семеновская 3с6
Кронштейн Rotolight (R230) AEOS Yoke.
Кронштейн для Rotolight AEOS, дает возможность устанавливать осветительный прибор AEOS традиционным способом на стойки C-stand для работы в студии. Оснащен крепежными рукоятками. Внимание! Кронштейн не совместим с серией приборов Anova Pro.
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