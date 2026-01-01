Raylab RL-WLT130 стойка настенная 130 см

Артикул: OLE-2562

Настенная перекладина для установки осветительного оборудования и аксессуаров представляет собой телескопическую стрелу из двух секций длиной от 75 до 130 см. На конце перекладины установлен стандартный адаптер для монтажа оборудования с креплениями 1⁄4” и 3⁄4”. Снабжена поворотным и складным механизмом, который позволяет после съемок расположить стойку вдоль стены или опустить вниз. Максимальная нагрузка 5 кг.