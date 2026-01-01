KUPO KD-815P Cup holder подстаканник

Характеристики:
- Диаметр 74 мм.
- Крепление - штифт 5/8"
- Совместимо с клампами типа Convi (KCP700), 3-Way (KCP-930P), 4-Way (KCP-950P)
- Материал алюминий
- Вес 200 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
Подстаканник позволяет добавить пространство к подставкам для ноутбука KS312B, KS303B, KS305B и уберечь оборудование от случайного разлива напитков. Можно использовать для хранения инструментов, заметок, ручек и любых других аксессуаров с легким доступом. Крепление - стандартный студийный палец 5/8", диаметр подстаканника 74 мм.
Характеристики:
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Настенная перекладина для установки осветительного оборудования и аксессуаров представляет собой телескопическую стрелу из двух секций длиной от 75 до 130 см. На конце перекладины установлен стандартный адаптер для монтажа оборудования с креплениями 1⁄4” и 3⁄4”. Снабжена поворотным и складным механизмом, который позволяет после съемок расположить стойку вдоль стены или опустить вниз. Максимальная нагрузка 5 кг.
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