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KUPO KD-815P Cup holder подстаканник
KUPO KD-815P Cup holder подстаканник

KUPO KD-815P Cup holder подстаканник

Kupo
Артикул: OLE-3539

Подстаканник позволяет добавить пространство к подставкам для ноутбука KS312B, KS303B, KS305B и уберечь оборудование от случайного разлива напитков. Можно использовать для хранения инструментов, заметок, ручек и любых других аксессуаров с легким доступом. Крепление - стандартный студийный палец 5/8", диаметр подстаканника 74 мм. 




Описание

Характеристики:

  • Диаметр 74 мм.
  • Крепление - штифт 5/8"
  • Совместимо с клампами типа Convi (KCP700), 3-Way (KCP-930P), 4-Way (KCP-950P)
  • Материал алюминий
  • Вес 200 г

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