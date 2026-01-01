Phottix Bооm Arm (88199) консоль с песочным противовесом для стойки осветителя 160 см

Артикул: DAN-0264

Phottix Bооm Arm (88199) – консоль представляет собой алюминиевую трубку длиной 160 см (62"), которая крепится на стандартную вертикальную стойку и превращает ее в стойку типа журавль. На одно плечо консоли устанавливается фотоаппаратура, а на другое подвешивается сумка из нейлона для песка, которая служит в качестве противовеса. Возможна установка с наклоном с регулировкой наклона до 180 градусов.