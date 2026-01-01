Phottix Bооm Arm (88199) консоль с песочным противовесом для стойки осветителя 160 см

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Phottix Bооm Arm (88199) – консоль представляет собой алюминиевую трубку длиной 160 см (62"), которая крепится на стандартную вертикальную стойку и превращает ее в стойку типа журавль. На одно плечо консоли устанавливается фотоаппаратура, а на другое подвешивается сумка из нейлона для песка, которая служит в качестве противовеса. Возможна установка с наклоном с регулировкой наклона до 180 градусов.
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