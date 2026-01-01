Phottix 88221 Saldo студийная стойка-журавль 395 см

Характеристики:
- макс. высота, см - 395
- мин. высота, см - 132
- длина перекладины журавля, см - 114
- резьба - 1/4" и 5/8"
- вес, кг - 6,76
- макс. нагрузка, кг - 8
Москва
Малая Семеновская 3с6
Phottix (88221) Saldo - студийная стойка-журавль высотой до 395 см.
Складная алюминиевая стойка для установки оборудования. Состоит из 4 секций и имеет 3 раздвижные ножки. Крепление резьба 1/4” и 5/8".
Характеристики:
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