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Phottix 88221 Saldo студийная стойка-журавль 395 см
Phottix 88221 Saldo студийная стойка-журавль 395 см
Phottix 88221 Saldo студийная стойка-журавль 395 см
Phottix 88221 Saldo студийная стойка-журавль 395 см
Phottix 88221 Saldo студийная стойка-журавль 395 см
Phottix 88221 Saldo студийная стойка-журавль 395 см

Phottix 88221 Saldo студийная стойка-журавль 395 см

Phottix
Артикул: NVF-9964

Phottix (88221) Saldo - студийная стойка-журавль высотой до 395 см.

Складная алюминиевая стойка для установки оборудования. Состоит из 4 секций и имеет 3 раздвижные ножки. Крепление резьба 1/4” и 5/8".


Описание

Характеристики:

  • макс. высота, см - 395
  • мин. высота, см - 132
  • длина перекладины журавля, см - 114
  • резьба - 1/4" и 5/8" 
  • вес, кг - 6,76
  • макс. нагрузка, кг - 8

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