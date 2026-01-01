Godox LITEMONS LA150Bi светодиодный осветитель

Описание

Осветитель выдает мощный световой поток с освещенностью до 66600 лк на расстоянии одного метра (замер проводился с установленным рефлектором, цветовая температура 5600К).

Высокий индекс цветопередачи обеспечивает естественное и точное отображение цветов как фото (CRI≥97), так и видео (TLCI≥97).

Цветовая температура устанавливается в диапазоне от 2800 до 6500К – от теплого освещения, сочетающегося с лампами накаливания, до холодного сбалансированного дневного света.

Яркость регулируется от 0 до 100% с шагом 1%.

Осветители Godox LITEMONS LA поддерживают 11 световых спецэффектов, включая три вида вспышек, три вида молний, ТВ, сломанная лампа, свеча, огонь и фейерверк.

Световые динамические эффекты обеспечивают дополнительные возможности для творческого освещения без усилий.

Осветители серии LA совместимы с различными светоформирующими аксессуарами с креплением Bowens.

Большой ассортимент рефлекторов, софтбоксов, конусов, портретных тарелок способны монтироваться на это популярное байонетное крепление.

Несмотря на компактный размер, осветители могут использоваться даже с крупными насадками, давая отличный результат как с насадками Godox, так и с модификаторами других производителей.