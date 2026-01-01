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Godox LITEMONS LA150Bi светодиодный осветитель
Godox LITEMONS LA150Bi светодиодный осветитель
Godox LITEMONS LA150Bi светодиодный осветитель
Godox LITEMONS LA150Bi светодиодный осветитель
Godox LITEMONS LA150Bi светодиодный осветитель
Godox LITEMONS LA150Bi светодиодный осветитель
Godox LITEMONS LA150Bi светодиодный осветитель
Godox LITEMONS LA150Bi светодиодный осветитель
Godox LITEMONS LA150Bi светодиодный осветитель

Godox LITEMONS LA150Bi светодиодный осветитель

Godox
Артикул: DAN-9222

Осветитель Godox LITEMONS LA150Bi – яркий и компактный светодиодный источник света с круглой COB-матрицей, выдающий световой поток общей мощностью до 190Вт (bi-color, светодиоды «холодного» белого и «теплого» белого света).

Цветовая температура - от 2800 до 6500К.

Описание

Осветитель выдает мощный световой поток с освещенностью до 66600 лк на расстоянии одного метра (замер проводился с установленным рефлектором, цветовая температура 5600К).

Высокий индекс цветопередачи обеспечивает естественное и точное отображение цветов как фото (CRI≥97), так и видео (TLCI≥97).

Цветовая температура устанавливается в диапазоне от 2800 до 6500К – от теплого освещения, сочетающегося с лампами накаливания, до холодного сбалансированного дневного света.

Яркость регулируется от 0 до 100% с шагом 1%.

Осветители Godox LITEMONS LA поддерживают 11 световых спецэффектов, включая три вида вспышек, три вида молний, ТВ, сломанная лампа, свеча, огонь и фейерверк.

Световые динамические эффекты обеспечивают дополнительные возможности для творческого освещения без усилий.

Осветители серии LA совместимы с различными светоформирующими аксессуарами с креплением Bowens.

Большой ассортимент рефлекторов, софтбоксов, конусов, портретных тарелок способны монтироваться на это популярное байонетное крепление.

Несмотря на компактный размер, осветители могут использоваться даже с крупными насадками, давая отличный результат как с насадками Godox, так и с модификаторами других производителей.

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