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Manfrotto 254B журавль без противовеса

Manfrotto 254B журавль без противовеса

Manfrotto
Артикул: NVF-810

Manfrotto 254B – журавль, изготовлен из хромированной стали. Имеется гнездо type 25 для присоединения к тяжелым стойкам.

Описание

Совместим со стойками Manfrotto 008BSU, 270BSU, 070BU, и другим стойкам с гнездом type 14.

Характеристики:

  • длина стрелы 110 см – нагрузка до 8 кг
  • длина стрелы 200 см – нагрузка до 4 кг
  • вес – 5,3 кг

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