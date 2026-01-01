Manfrotto 254B журавль без противовеса

Совместим со стойками Manfrotto 008BSU, 270BSU, 070BU, и другим стойкам с гнездом type 14.
Характеристики:
- длина стрелы 110 см – нагрузка до 8 кг
- длина стрелы 200 см – нагрузка до 4 кг
- вес – 5,3 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto 254B – журавль, изготовлен из хромированной стали. Имеется гнездо type 25 для присоединения к тяжелым стойкам.
Совместим со стойками Manfrotto 008BSU, 270BSU, 070BU, и другим стойкам с гнездом type 14.
Характеристики:
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