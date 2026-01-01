Характеристики:
- длина, см – 121-211
- количество секций – 2
- масса противовеса, кг – 5
- общая масса – 5,8 кг
- максимальная нагрузка, кг – 3,5
Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes LSB-LB32M – перекладина с грузом, используется в качестве одной из составляющих частей в различных конструкциях при установке осветительного оборудования. Крепится к стойке с помощью соединительной муфты.
Характеристики:
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Фотозонт Falcon Eyes UR-48T – просветный зонт, который может использоваться на отражение.
Потеря по мощности света составляет до 50%. Диаметр купола 97 см, глубина – 31 см, длина зонта 70 см, толщина штифта зонта 0,8 см. Спицы изготовлены из стекловолокна, соединительные элементы – из ударопрочного пластика. Вес - 350 г.
Каретка двойная Fotokvant TRD-02 необходима для подвесной установки студийного света.
Применяется для подвижного соединения двух рельс. Вес - 0,35 кг.
Grifon BA-2854HB – телескопическая перекладина длиной от 70 до 136 см, с муфтой и мешком для груза.
Предназначена для установки оборудования. Диаметр секций 26 и 23 мм. Вес конструкции - 0.7 кг. Нагрузка максимальная - 2.5 кг.
Fotokvant GRID18-40 – соты с ячейкой 5х5 мм для стандартного рефлектора.
Используются для создания направленного света. Применение данного модификатора позволяет уменьшить угол рассеивания света, при этом устраняется больше рассеянного света и появляется возможность формировать свет с большей точностью. Материал изготовления - алюминий. Диаметр, мм – 180.