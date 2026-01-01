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Falcon Eyes LSB-LB32M перекладина с грузом

Falcon Eyes LSB-LB32M перекладина с грузом

Falcon Eyes
Артикул: VBR-376

Falcon Eyes LSB-LB32M – перекладина с грузом, используется в качестве одной из составляющих частей в различных конструкциях при установке осветительного оборудования. Крепится к стойке с помощью соединительной муфты.

Описание

Характеристики:

  • длина, см – 121-211
  • количество секций – 2
  • масса противовеса, кг – 5
  • общая масса – 5,8 кг
  • максимальная нагрузка, кг – 3,5

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