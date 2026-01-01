KUPO KS-164B Panel Offset Arm- Black w/PSU rail moun кронштейн

Характеристики:
- Установочный штифт - 9/8"(28 мм)
- Крепление оборудования - двойная втулка 9/8"(28 мм) (2 шт), втулка 9/8"(28 мм), адаптер KCP700PRM (2 шт)
- Длина 39 см
- Допустимая нагрузка 30 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Прочный стальной кронштейн длиной 39 см предназначен для бокового крепления осветительных панелей. Оснащен двойными крепёжными втулками 9/8"(28 мм), позволяющими установить прибор в вертикальном или горизонтальном положении. Кронштейн подходит для Arri Skypanel. Предустановлены площадки с рельсовым креплением для блока питания ARRI PSU. В комплекте идет предохранительный стержень. Максимальная нагрузка составляет 30 кг
Характеристики:
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