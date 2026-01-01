KUPO KS-010 Offset Arm 8.4" крепежный кронштейн 21,5 см

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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Стальной крепежный кронштейн, оснащенный 2 стандартными студийными пальцами 5/8" (16 мм) и 2 шестигранными штифтами (один на конце кронштейна, а другой под прямым углом), совместимыми с зажимами ConviClamp. Кронштейн используется для размещения осветительных приборов или аксессуаров разных размеров.
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