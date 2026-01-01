KUPO KS-010 Offset Arm 8.4" крепежный кронштейн 21,5 см

Артикул: OLE-3548

Стальной крепежный кронштейн, оснащенный 2 стандартными студийными пальцами 5/8" (16 мм) и 2 шестигранными штифтами (один на конце кронштейна, а другой под прямым углом), совместимыми с зажимами ConviClamp. Кронштейн используется для размещения осветительных приборов или аксессуаров разных размеров.