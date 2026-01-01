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Kupo KP-S1017BD автопол 100-170 см цвет черный
Kupo KP-S1017BD автопол 100-170 см цвет черный
Kupo KP-S1017BD автопол 100-170 см цвет черный

Kupo KP-S1017BD автопол 100-170 см цвет черный

Kupo
Артикул: DAN-8967

Kupo KP-S1017BD автопол 100-170 см цвет черный.

Пружинная 2-секционная алюминиевые штанга-распорка (автопол) черного цвета.
Уникальная пружинная система блокировки фиксирует автопол Kupole между потолком и полом, или между двумя стенами, представляя собой быстрое крепёжное решение.

Описание

Характеристики:

Вес: 2.00 кг.
Диаметры секций: 45 мм, 40 мм.
Длина: 100 - 170 см.
Допустимая нагрузка: от 12 до 24 кг.

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