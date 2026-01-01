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Kupo KCP215 Grip Arm Support опора для крепежного кронштейна
Kupo KCP215 Grip Arm Support опора для крепежного кронштейна

Kupo KCP215 Grip Arm Support опора для крепежного кронштейна

Kupo
Артикул: NVF-9450

Kupo KCP215 Grip Arm Support - опора для крепежного кронштейна Grip Arm.

Конструкция опоры состоит из выдвижной алюминиевой колонны и осевого шарового шарнирного зажима с одной стороны и крепления с возможностью регулировки угла с другой стороны. Благодаря этому функциональному аксессуару можно не только увеличить нагрузку на кронштейн Grip Arm, но и решить проблемы с перемещением оборудования на кронштейне.


Описание

Характеристики:

  • Максимальная длина 78 см
  • Минимальная длина 56 см
  • Количество секций - 2
  • Зажим - винт
  • Крепление - зажим
  • Диапазон захвата 35-50 мм
  • Материал - алюминий
  • Цвет - серебристый
  • Вес - 0,5 кг

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