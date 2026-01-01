Артикул: NVF-9450

Kupo KCP215 Grip Arm Support - опора для крепежного кронштейна Grip Arm.

Конструкция опоры состоит из выдвижной алюминиевой колонны и осевого шарового шарнирного зажима с одной стороны и крепления с возможностью регулировки угла с другой стороны. Благодаря этому функциональному аксессуару можно не только увеличить нагрузку на кронштейн Grip Arm, но и решить проблемы с перемещением оборудования на кронштейне.



