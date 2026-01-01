Характеристики:
- Максимальная длина 78 см
- Минимальная длина 56 см
- Количество секций - 2
- Зажим - винт
- Крепление - зажим
- Диапазон захвата 35-50 мм
- Материал - алюминий
- Цвет - серебристый
- Вес - 0,5 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Kupo KCP215 Grip Arm Support - опора для крепежного кронштейна Grip Arm.
Конструкция опоры состоит из выдвижной алюминиевой колонны и осевого шарового шарнирного зажима с одной стороны и крепления с возможностью регулировки угла с другой стороны. Благодаря этому функциональному аксессуару можно не только увеличить нагрузку на кронштейн Grip Arm, но и решить проблемы с перемещением оборудования на кронштейне.
Характеристики:
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