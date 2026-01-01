GreenBean Titan 220 BRM25 журавль.

Характеристики:
Максимальная нагрузка - 20 кг (до 15 кг на перекладину)
Максимальная высота стойки - 220 см
Максимальная высота стойки с перекладиной - 420см
Минимальная высота стойки - 127см
Размах тележки - 90см
Длина перекладины - 140-250см
Количество секций перекладины - 2
Диаметри секций - 30/35мм
Количество секций перекладины - 2
Крепёжный адаптер перекладины - 5/8”
Амортизатор - пружинный
Диаметр колёс - 75мм
Falcon Eyes SR-56T(BW) – портретная тарелка среднего размера. Рефлектор обеспечивает прекрасный мягкий, рассеянный направленный свет. Универсальный рефлектор Beauty Dish необходим фотографам, занимающимся модной и портретной фотографией. Оснащен байонетом Bowens.