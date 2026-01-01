GreenBean Titan 220 BRM25 журавль.

Арт. DAN-7573

Фон бумажный Raylab 009 Black фон бумажный 2.72x11 м черный.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,72х11,0 м.