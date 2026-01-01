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GreenBean Titan 220 BRM25 журавль
GreenBean Titan 220 BRM25 журавль
GreenBean Titan 220 BRM25 журавль
GreenBean Titan 220 BRM25 журавль
GreenBean Titan 220 BRM25 журавль
GreenBean Titan 220 BRM25 журавль
GreenBean Titan 220 BRM25 журавль
GreenBean Titan 220 BRM25 журавль
GreenBean Titan 220 BRM25 журавль
GreenBean Titan 220 BRM25 журавль
GreenBean Titan 220 BRM25 журавль
GreenBean Titan 220 BRM25 журавль
GreenBean Titan 220 BRM25 журавль
GreenBean Titan 220 BRM25 журавль
GreenBean Titan 220 BRM25 журавль

GreenBean Titan 220 BRM25 журавль

GreenBean
Артикул: DAN-8836

GreenBean Titan 220 BRM25 журавль.
Стальная двухсекционная стойка с телескопической перекладиной, максимальная нагрузка на стойку 20 кг, высота 127–420 см, диаметр секций стойки 30/35 мм, пружинный амортизатор, крепежный адаптер 5/8”, червячный механизм наклона осветителя, диаметр колес 75 мм, мешок для песка в комплекте.


Описание

Характеристики:
Максимальная нагрузка - 20 кг (до 15 кг на перекладину)
Максимальная высота стойки - 220 см
Максимальная высота стойки с перекладиной - 420см
Минимальная высота стойки - 127см
Размах тележки - 90см
Длина перекладины - 140-250см
Количество секций перекладины - 2
Диаметри секций - 30/35мм
Количество секций перекладины - 2
Крепёжный адаптер перекладины - 5/8”
Амортизатор - пружинный
Диаметр колёс - 75мм

Комплектация

  • Стойка двухсекционная GreenBean Titan 220 BRM25 на тележке
  • Колеса к тележке – 3 шт (комплект)
  • Перекладина телескопическая с механизмом поворота адаптера
  • Мешок для песка (противовес)
  • Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

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